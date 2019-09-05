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Верховный суд разъяснил, как ставить заборы во дворах

5 сентября 2019 г. 647
Фото: © shutterstock.com

Верховный суд разъяснил, кто и как может ставить заборы во дворах многоквартирных домов. Без учета мнения жителей и с нарушением градостроительных норм урезать территорию нельзя.

Предметом судебного спора стал забор, установленный в жилом комплексе на пять корпусов. ТСЖ одного из корпусов оформило большой участок вокруг дома в свое пользование и перегородило территорию. В итоге посреди общего двора появился забор, внутри которого оказались детские и спортивная площадки, которыми не могли воспользоваться жильцы остальных корпусов.

Кроме того, забор ограничил жильцам остальных четырех домов проход через общую территорию комплекса, а также въезд и выезд транспорта, в том числе специальной техники – скорой помощи, пожарных машин и других, пишет "Российская газета".

Выяснилось, что на публичных слушаниях, где устанавливались границы участков, присутствовал только один жилец – причем того корпуса, который решил огородиться. Жильцы остальных домов узнали о проведенных слушаниях постфактум.  

Нижестоящие инстанции поддержали огороженный корпус, однако дело дошло до Верховного суда, который и признал проведенные слушания и установленные в их результате границы участков незаконными.

ВС РФ напомнил, что собственники помещений в многоквартирных домах являются совладельцами земельных участков под ними с момента их формирования в кадастре. В рассматриваемом деле проект межевания нарушил права жильцов. Нарушение проектом межевания нормативов определения площади участков, выделяемых под домом, не может быть законным, а тайные публичные слушания не могут быть прикрытием для неправомерного перераспределения земли.

Судебная коллегия также указала на обязательность учета мнения населения в ходе открытых публичных слушаний.

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