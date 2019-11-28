Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВерховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья

Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья

28 ноября 2019 г. 429
фото: shutterstock.com

Речь идет о случаях, когда собственник забросил свое жилье, а претендент, наоборот, добросовестно и непрерывно – в течение 15 лет распоряжается этим имуществом.

 

Прецедентом стал случай, когда жительница Московской области попросила передать ей вторую часть дома и земли, так как собственники не проявляли интереса к своему имуществу. Прежний хозяин умер, а наследники за домом не следили. Женщина на протяжении 15 лет фактически владела двумя половинами дома, следила за всем участком. Она обратилась в суд, чтобы получить все имущество в собственность. Местные суды отказали ей, а Верховный суд поддержал.

ВС пояснил, что россиянин может стать владельцем чужого имущества, если предыдущий хозяин неизвестен или хозяин есть, но он либо отказался от него, либо утратил право собственности. Суд сослался на статью 234 ГК, которая гласит, что что человек, который не является собственником недвижимости, но владеет ею добросовестно, открыто и непрерывно пятнадцать лет, приобретает право собственности ("в силу приобретательной давности").

В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>