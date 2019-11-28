Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья

Речь идет о случаях, когда собственник забросил свое жилье, а претендент, наоборот, добросовестно и непрерывно – в течение 15 лет распоряжается этим имуществом.

Прецедентом стал случай, когда жительница Московской области попросила передать ей вторую часть дома и земли, так как собственники не проявляли интереса к своему имуществу. Прежний хозяин умер, а наследники за домом не следили. Женщина на протяжении 15 лет фактически владела двумя половинами дома, следила за всем участком. Она обратилась в суд, чтобы получить все имущество в собственность. Местные суды отказали ей, а Верховный суд поддержал.

ВС пояснил, что россиянин может стать владельцем чужого имущества, если предыдущий хозяин неизвестен или хозяин есть, но он либо отказался от него, либо утратил право собственности. Суд сослался на статью 234 ГК, которая гласит, что что человек, который не является собственником недвижимости, но владеет ею добросовестно, открыто и непрерывно пятнадцать лет, приобретает право собственности ("в силу приобретательной давности").

В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".