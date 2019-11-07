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Ветхое жилье хотят ремонтировать за счет жильцов

7 ноября 2019 г. 275
Фото: © shutterstock.com

Власти предлагают ремонтировать ветхие дома за счет граждан. В России на данный момент насчитывается около 25 миллионов таких домов.

Речь идет о домах, не признанных аварийными, но с износом порядка 70%. Для такого жилья планируют разработать отдельные трехлетние подпрограммы капремонта, сообщили "Известиям" в Минстрое.  

В ветхих зданиях будут проводить только необходимые работы, чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии до момента перевода в аварийный фонд.

Подпрограмма будет оплачиваться по аналогии с программой капремонта – за счет взносов граждан. Местные власти также могут принять решение о софинансировании из регионального и муниципального бюджетов.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который определяет механизмы расселения аварийного жилья и критерии, по которым дома будут признавать аварийными. Понятие "ветхое жилье" из законопроекта исключено, чтобы, по словам вице-премьера Виталия Мутков, не множить юридические понятия.

При этом остается открытым вопрос, как поступать с домами с высокой степенью износа. Такие здания не получают статус аварийных, но ремонтировать их по стандартной программе капремонта слишком дорого.  Расходы же на поддерживающие содержание такого фонда, по словам специалистов, могут быть меньше в 2,5-3 раза, и взносы за ремонт в рамках подпрограммы вряд ли повысятся.

Однако эксперты отмечают, что такое жилье проще снести и расселить, а не ремонтировать за счет граждан.  

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