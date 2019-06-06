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Вице-мэр российского города превратил квартиру в бордель

6 июня 2019 г. 347
Фото: © shutterstock.com

Вице-мэр Нягани сдал квартиру женщине, которая устроила там бордель. Прокуратура организовала проверку.

Бордель работал в задекларированной квартире Виктора Манухина, однако чиновник скрывал доход, полученный от аренды недвижимости.

Хозяйку борделя суд признал виновной и оштрафовал в конце мая, а прокуроры организовали антикоррупционную проверку на основании материалов, содержащихся в уголовном деле, сообщает ТАСС.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах, а также соблюдению антикоррупционных ограничений другими муниципальными служащими органа власти.

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