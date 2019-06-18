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Виллу, где британская королева провела лучшие годы, выставили на продажу

18 июня 2019 г. 140
Фото: © Global Look Press

На Мальте выставили на продажу виллу Guardamangia – королева Елизавета II и ее муж принц Филип провели там два года после свадьбы.

Время на мальтийской вилле, по словам биографов королевы, она называла самым лучшим в своей жизни.

Особняк в духе итальянского палаццо оценили в 6,7 миллиона долларов. Правда, поместью понадобится ремонт – королева с супругом прожили там всего 2 года, после этого дом стоял пустым и сильно обветшал.

В доме шесть спален, три ванные, гостиная, столовая, кухня и терраса с видом на сад, пишет журнал People. Желающих приобрести королевскую виллу пока не нашлось.

 

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