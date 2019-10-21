Виновных в домашнем насилии предложили выгонять из дома

Виновным в домашнем насилии запретят приближаться к жертве и заставят покинуть совместное с пострадавшими место жительства. Соответствующие поправки в законодательство разработаны Президентским советом по правам человека (СПЧ).

Пострадавший от бытового насилия получит право обратиться за защитным предписанием. Жертвам будут выдавать защитные ордера, при наличии которых агрессор не сможет приблизиться к пострадавшему менее чем на 10 метров, пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Кроме того, виновных в домашнем насилии обяжут пройти специализированную психологическую программу.

В случае если ордер окажется судебным, нарушитель будет обязан покинуть место совместного проживания с пострадавшим, и в этом случае не имеет значения, кто является собственником недвижимости.

Преследователь также должен буте передать пострадавшему его имущество и документы и возместить имущественный и моральный вред, а также стоимость консультирования или пребывания во временном жилье.

За помощью может обратиться как сам пострадавший, так и его представители.