Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВиновных в домашнем насилии предложили выгонять из дома

Виновных в домашнем насилии предложили выгонять из дома

21 октября 2019 г. 845
Фото: © shutterstock.com

Виновным в домашнем насилии запретят приближаться к жертве и заставят покинуть совместное с пострадавшими место жительства. Соответствующие поправки в законодательство разработаны Президентским советом по правам человека (СПЧ).

Пострадавший от бытового насилия получит право обратиться за защитным предписанием. Жертвам будут выдавать защитные ордера, при наличии которых агрессор не сможет приблизиться к пострадавшему менее чем на 10 метров, пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Кроме того, виновных в домашнем насилии обяжут пройти специализированную психологическую программу.

В случае если ордер окажется судебным, нарушитель будет обязан покинуть место совместного проживания с пострадавшим, и в этом случае не имеет значения, кто является собственником недвижимости.

Преследователь также должен буте передать пострадавшему его имущество и документы и возместить имущественный и моральный вред, а также стоимость консультирования или пребывания во временном жилье.

За помощью может обратиться как сам пострадавший, так и его представители.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>