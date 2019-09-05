Виртуальный тур по двухкомнтаной квартире: как россияне выбирают жилье

Самым популярным форматом жилья у российских пользователей Интернета стали двухкомнатные квартиры. Россияне также уверены, что VR-туры могут облегчить поиск жилья.

И бывший, и будущие покупатели квартир уверяют, что туры с применением технологий виртуальной реальности (VR-туры) могут помочь с поиском недвижимости – ими можно воспользоваться до осмотра квартиры в реальности, говорится в исследовании Mail.ru Group и компании ResearchMe.

В ходе опроса также выяснилось, что самыми востребованными у пользователей Рунета квартирами стали двухкомнатные. Второе место у трехкомнатных, а у считающихся популярными однушек – только третье.

Россияне предпочитают жилья на втором-четвертом этажах, но предпочтения зависят от возраста: чем старше пользователи, тем ниже они предпочитают жить, а вот молодежь старается селиться на пятом этаже и выше.

Большинство россиян выбирают квартиру для себя или своей семьи, каждый десятый задумывается о приобретении квартиры для родственников – чаще всего это пользователи старше 45 лет. Для всех респондентов самыми важными факторами при покупке оказались цена, состояние жилья и расположение.

Три четверти опрошенных ищут квартиру в своем же городе, однако пользователи в возрасте 18-24 лет заинтересованы в переезде в другой город.

Чуть больше половины тех, кто купил жилье, на поиски потратили один-два месяца, почти четверть опрошенных занимались покупкой от двух месяцев до полугода. При этом 44% респондентов изучали варианты каждый день, а 30% - два-три раза в неделю.