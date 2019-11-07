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Владельцев петербургских коммуналок могут освободить от налогов

7 ноября 2019 г. 206
Фото: © shutterstock.com

Владельцам петербургских коммуналок могут предоставить дополнительные налоговые льготы.

Какими именно будут льготы, власти сейчас обсуждают. Городской комитет по финансам предлагает снизить налог на недвижимость, а депутаты считают, что владельцев коммуналок можно и вовсе освободить от этого налога, пишет "Российская газета".  Льгота будет распространяться лишь на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Так или иначе, власти хотят помочь жильцам коммуналок, которые вынуждены платить за свои комнаты больше, чем собственники отдельных квартир. Комната в коммуналке – доля в одной большой квартире, в которую входят еще и места общего пользования, и налог на имущество владелец платит не конкретно со своей комнаты, а со всей доли. При этом в центре Петербурга встречаются коммуналки с маленькими комнатами и огромными коридорами.

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