Власти назвали ключевые риски реализации нацпроекта по жилью

Основными трудностями в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" являются ипотечные ставки, которые оказались выше заложенных в проекте, и невысокая покупательская способность, сообщил журналистам глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Мы не справляемся с теми планами, которые были по ипотечной ставке. Процентная ставка, которая была заложена в рамках нацпроекта и проекта "Ипотека" по итогам 2019 года выше, чем та, на которую мы рассчитывали", - сказал Владимир Якушев на конференции ProEstate. Темпы выданной ипотеки, по его словам, замедляются и начинают снижаться. Сейчас средние ипотечные ставки находятся в районе 9-10%, согласно нацпроекту, к концу года они должны составить 8,9% годовых.

Второй фактор – это экономический рост, который тоже не совпадает с показателями, на которые были заложены. "Мы понимаем, что это напрямую влияет на покупательскую способность. Эти вещи нас тревожат. Если у нас недостаточный спрос, значит хромает предложение", - отметил министр.

Сейчас министерство плотно работает с регионами, где невысокий платежеспособный спрос со стороны населения. Это регионы где маржа между себестоимостью и ценой продаж – небольшая, уточнил глава Минстроя, не указав конкретные субъекты.

Что касается самого реформирования отрасли, то здесь важно понять – сколько проектов останутся без банковского финансирования и поддержать их. Сейчас много заявок на получение проектного финансирования находится в коммерческих банках. Для нас важно, чтобы как можно больше заявок было одобрено. Не под нашим давлением на банки, а потому что застройщики отвечают требованиям, которые предъявляют банковские учреждения при банковском финансировании. Точная картина будет ясна в конце октября, заключил он.

Национальный проект "Жилье и городская среда" входят четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На его реализацию предусмотрено свыше 1 трлн рублей.

Согласно нацпроекту, в этом году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок. Также к 2024 году ежегодный ввод жилья должен составить 120 млн кв м, ежегодно миллион семей должны улучшать жилищные условия.