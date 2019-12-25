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Власти назвали стоимость достройки домов для обманутых дольщиков

25 декабря 2019 г. 343
Фото: © shutterstock.com

В России насчитывается порядка 200 тысяч обманутых дольщиков. Из недостроев может быть создан целый город-миллионник.

Фонду защиты прав дольщиков потребуется 500 миллиардов рублей на достройку проблемных домов, рассказал "Ведомостям" глава фонда Олег Говорун.

Накануне он встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и пообещал, что до 2023 года проблема обманутых дольщиков будет решена.

В беседе с изданием Говорун сообщил, что на строительство жилья для всех пострадавших участников долевого строительства "необходимо дополнительно выделить около 0,5 триллиона рублей".

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