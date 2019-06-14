Власти: около 70% подмосковных девелоперов будут достраивать дома без эскроу

Примерно 70% застройщиков жилья, работающих в Московской области, будут достраивать свои объекты по старым правилам, рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

"По нашим оценкам, из общего пула работающих в Подмосковье застройщиков (всего их 250) примерно 70% будут достраивать по старым правилам, остальные 30% перейдут на проектное финансирование. Эти данные – не догма, они могут еще скорректироваться. Но перевес сохранится – большая часть застройщиков останется в рамках существующих реалий. В зоне риска находятся около 30 застройщиков. Это 60 проектов", - сказал Артур Гарибян в интервью Вести.Недвижимость.

Сам процесс оценки строительной готовности объектов только начался, отметил он. Седьмого июня Главгосстройнадзор получил первые пять заявок на подтверждение строительной готовности. В числе первых были ГК ФСК (ФСК Лидер), ГК Самолет.

"Пока заявок немного, большой прирост мы ожидаем на следующей неделе. Нам нужно сейчас максимально собрать все заявки и бросить все силы на подтверждение этой строительной готовности. Сроки ограничены – нам нужно уложиться к 1 июля", - добавил начальник Главгосстройнадзора Московской области.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%, Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. Главгосстройнадзор контролирует строительную готовность проектов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что примерно 60% московских застройщиков будут достраивать свои проекты по старым правилам.