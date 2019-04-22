ГлавнаяЖильеВласти определились с критериями достройки долевых домов по старым правилам

Власти определились с критериями достройки долевых домов по старым правилам

22 апреля 2019 г. 491
фото: shutterstock.com

Основными критериями являются степень готовности многоквартирного дома и объемы продаж.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому достраивать жилье с привлечением средств дольщиков после 1 июля 2019 года можно будет без перехода на проектное финансирование и открытия эскроу-счетов, выполнив соответстующие критерии. Документ опубликован на сайте кабинета министров в понедельник.

С 1 июля в России меняется схема долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить критерии, которые позволили бы застройщикам достраивать отдельные проекты и заключать договора долевого строительства после 1 июля по старым правилам.

В Минстрое РФ ранее озвучивали предварительные критерии, выполнив которые девелоперы могут работать без эксроу после 1 июля. Так, количество заключенных ДДУ должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений в проекте, а степень готовности дома должна составлять не менее 30%. Однако, итоговый вариант дорабатывался.

В понедельник было принято окончательное постановление, определяющее эти критерии. Правительство сохранило эти две позиции. Таким образом, по старым правилам разрешено достраивать те проекты, где степень готовности многоквартирного дома составляет 30% и выше, а число заключенных ДДУ не менее 10% от количества жилых и нежилых помещений в жилом доме.

Однако, есть и ряд послаблений. Так, например, если строительство ведется в рамках развития застроенной территории или комплексного освоения территории, то степень готовности объекта для продажи жилья без эскроу-счетов должна составлять не менее 15%. Эта норма также распространяется при наличии обязательства застройщика по строительству и передаче объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность или по сносу ветхого и аварийного жилья.

Для девелоперов, которые включены в список системообразующих организаций РФ и имеют действующие разрешения на строительство не менее 4 млн кв м жилья на территории четырех и более российских регионов, порог готовности объектов снижен до 6%. Сегодня данные критерии выполняют только два крупнейших застройщика: ПИК и ЛСР. Граница в 6% также установлена для девелоперов, которые взяли обязательства по достройке проблемных объектов.

Кроме этого, значения критериев и случаи их применения могут быть уточнены на основании соглашений между российским правительством и региональными властями. Регионы смогут установить собственные критерии, если предоставят финансовые гарантии достройки домов, в которых застройщики получили право продавать жилье без эскроу счетов. Также в постановлении указана методика определения степени готовности.

Сам переход на проектное финансирование должен исключить появление новых обманутых дольщиков. Новые правила финансирования строительства жилья не должны заморозить начавшиеся стройки, а люди должны получить ключи от своих квартир. Именно поэтому вводятся послабления, отметил глава правительства. Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь заявил, что Минстрой создаст межведомственную комиссию по определению перечня системообразующих застройщиков.

 

Теги:
Связанные персоны:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>