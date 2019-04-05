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Власти Петербурга помогут хостелам

5 апреля 2019 г. 478
Фото: © shutterstock.com

Петербургские власти помогут малому бизнесу по переводу хостелов и мини-гостиниц из жилого в нежилой фонд.

На сегодняшний день в северной столице насчитывается 1,4 тысячи средств размещения, из них 365 – в жилых помещениях, сообщила заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия.

Комитет в ближайшее время проведет консультации с малым бизнесом, чтобы быстрее перевести малые средства размещения из жилого фонда в нежилой. Самой большой проблемой, по словам чиновника, станет отдельный вход, передает "Интерфакс".

С 1 октября 2019 года в России попадут под запрет хостелы, размещенные в жилых помещениях.

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