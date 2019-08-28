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Власти предлагают расширить возможности молодых семей на покупку жилья

28 августа 2019 г. 129
фото: shutterstock.com

Предлагается разрешить молодым семьям направлять социальные выплаты на покупку жилья или строительство дома. 

Минстрой России разработал единые принципы покупки жилья для молодых семей по договорам долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий проект документа.

Министерство предлагает разрешить молодым семьям направлять социальные выплаты на приобретение жилья или строительство дома, а также на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по кредитам, предоставленным для рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов.

Также предлагается упростить оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты — их можно будет выдавать не на специальных бланках. Отказывать молодым семьям в предоставлении соцвыплаты на покупку жилья смогут, если граждане перестанут нуждаться в жилом помещении.

По мнению разработчиков, принятие поправок расширит возможности молодых семей на покупку жилья на первичном рынке.

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