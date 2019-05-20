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Власти призвали россиян бороться с соседскими заборами законными методами

20 мая 2019 г. 220
Фото: © shutterstock.com

Росреестр призвал владельцев земельных участков к цивилизованным методам борьбы с незаконными соседскими заборами.

Если сосед перенес забор и незаконно занял часть земли, следует обратиться с заявление в Росреестр или же в орган муниципального земельного контроля. Обращаться нужно в том регионе, где расположен участок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Защитить себя от соседа может человек, который зарегистрировал свои права на участок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или же обладает правоустанавливающими документами (для ранее возникших прав).

Но прежде чем идти жаловаться на соседа, следует выяснить проведено ли межевание участков по правилам, предусмотренными законодательством.

Если все же сосед захватил участок незаконно, в Росреестр можно обратиться письменно, через сайт или же на личном приеме в территориальном органе. Инспекторы выдадут нарушителю предписание об устранении нарушения, а также составят протокол об административном нарушении – за это грози штраф в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости занятой части участка, но не менее 5 тысяч рублей.

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