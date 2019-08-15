Власти рассказали о нюансах покупки квартиры по переуступке

Для начала покупателю нужно подготовиться перед покупкой квартиры, изучив нюансы предстоящей сделки: будь то обычная сделка или договор переуступки.

"Есть общие правила, они касаются и переуступок. Так, покупатель должен проанализировать цепочку, по которой продается квартира, все оплаты должны быть подтверждены. Нужно проверить как наличие документов у застройщика, так и историю реализации им других его проектов", - сказал Александр Гончаров, чьи слова приводит пресс-служба Комитета.

Однако сущетсвуют тонкости, которые касаются покупки квартиры по переуступке. К примеру, зачастую первоначальная цена квартиры по договору долевого участия (ДДУ) ниже ее стоимости по переуступке прав требований. При этом, застройщик отвечает перед покупателем по той цене, которая была указана в первичном договоре.

"И если, например, гражданин захочет расторгнуть с застройщиком договор, то он вернет себе только первоначальную стоимость квартиры, а не ту, которую заплатил на основании договора переуступки прав требований по ДДУ", - разъяснил замглавы Москомстройинвеста.

Сама практика, когда застройщики продают квартиры через аффилированные компании через договора переуступки прав, а не напрямую через ДДУ, существует, но не является системной. Кроме того, переуступка прав требований через ДДУ также возможна. Что касается защиты прав граждан, которые приобретают жилье по договорам переуступки уже у юридических лиц, то в данном случае действие закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ) на них также распространяется.