Власти рассказали, сколько строящегося жилья в России находится в серой зоне

Сейчас в России строится 116 млн кВ м жилья, из которых 74,7 млн кВ м будут в ближайшие несколько лет будут достраиваться по старым правилам, отметил министр. Ещё 21,4 млн кв м уже перешли на схему эскроу-счетов. По 24 млн кв м жилья не предусмотрено использование счетов эскроу и не получено заключение о соответствии для строительства (ЗОС) для достройки по старой схеме.

Из этих 24 млн кв м: по 2,1 млн кв поданы заявки на получение соответствие критериям, решение по ним ожидается в ближайшее время. С большой вероятностью эти дома будут достраиваться по старым правилам. Еще 8,6 млн кв м находятся в высокой степени готовности. Они завершаются без денег дольщиков, их достройку девелоперы ведут за собственные деньги. Еще по 9,3 млн кв м проектов жилья продажи не открыты или строительство по ним практически не начато. Эти проекты перейдут на новый правила.

"Сейчас это 0,4 млн кв м жилья или 0,3% от объема жилищного строительства, с этим объемом нужно будет разбираться в ручном режиме. Мы определяем эти проекты как серую зону", - заявил Владимир Якушев в ходе конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений". По ним с регионами будет вестись работа, приниматься решения о их достройке. Самое главное, чтобы в этом объеме не получить новых обманутых дольщиков, подчеркнул глава Минстроя РФ.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.





