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Власти упростили получение документов о собственности на жилье

27 августа 2019 г. 477
Фото: © shutterstock.com

Минэкономразвития изменило порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Нужную документацию теперь можно получить онлайн.

Чтобы подтвердить право собственности на дом, квартиру или землю, теперь не обязательно запрашивать бумажную выписку из ЕГРН или иметь электронную подпись для запроса онлайн. На сайте Федеральной кадастровой палаты запускают специальный сервис, с помощью которого можно получить необходимую выписку, пишет "Российская газета".

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме, имеют ту же юридическую силу, как и сведения в бумажном виде.

"Выписка будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав", - сообщил замглавы Кадастровой палаты Павел Чащин.

Выписка из ЕГРН может понадобиться при проведении сделок купли-продажи. С ее помощью можно уточнить, зарегистрировано ли право собственности на объект, а также характеристики недвижимости, наличие обременений или ограничений.

Все эти сведения относятся к общедоступным, и для запроса на их предоставления не нужна электронная подпись.

Ранее стало известно о разработке проекта закона о противодействии незаконному предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН. Цель законопроекта – исключение деятельности сайтов-двойников. Глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов отметил при этом, что надобность в таких сайтах отпадет сама собой, когда государственные сервисы станут удобнее.

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