Власти видят риски появления новых обманутых дольщиков в Москве

Речь идет о трех-четырех проектах, в которых по 20-50 дольщиков.

Несколько мелких компаний на переходном периоде реформы долевого строительства могут перейти в разряд проблемных, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас в Москве насчитывается около 13 тысяч обманутых дольщиков. Проблемы 4-5 тысяч власти намерены решить в 2020 году.

"На переходном периоде мы видим, что несколько мелких компаний идут к тому, что перейдут в разряд обманутых дольщиков. Но речь идет о небольших объемах", - сказал Марат Хуснуллин на пресс-конференции РБК.

Он уточнил, что речь идет о трех-четырех небольших проектах, в которых насчитывается по 20-30-50 дольщиков. Глобальной проблемы появления новых пострадавших граждан долевого строительства мы не видим. Более того, в еженедельном режиме решаем эту ситуацию на штабе у мэра, отметил Марат Хуснуллин.

Пока, по его словам, оценивать переход московских застройщиков на новую модель долевого строительства рано. Должно пройти два-три года, когда можно говорить об итогах реформы. Пока этот переход период в столичные застройщики переживают безболезненно.

По данным властей, сейчас 67% всех домов строится по старой схеме, 18% объектов перешли на эскроу-счета, 2% - перейдут в ближайшее время. Порядка 13-14% достроились или распроданы.