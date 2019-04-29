Во сколько обойдется аренда домика на российких курортах на майские

Наценка на праздничные дни составляет от 0% до 100%, при этом майские цены на 100-200% ниже, чем в пик сезона.

Россиян в этом году ждут длинные майские праздники. Это значит, что впереди сезон шашлыков, дач и грядок, а кто-то уже пакует чемоданы, чтобы отправиться на курорты Средиземноморья или Черного моря. Редакция Вести.Недвижимость выяснила, во сколько обойдется аренда домика (или хотя бы однушки) у моря или с видом на него на российских курортах.

Традиционная подготовка к летнему сезону начинается уже в марте, пик спроса на краткострочную аренду жилья приходится на июль-август, рассказывает управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин. Особенно заметно растет сезонный спрос на жилье в Крыму, он увеличивается год от года: в марте 2019 в сравнении с мартом 2018 рост составил около 60%.

Что касается майских праздников, то в это время рынок краткосрочной аренды на побережье Черного моря начинает просыпаться: увеличивается как спрос, так и предложение. В этом году предложений на майские праздники стало больше на 31% по сравнению с "буднями" (в прошлом году увеличивалось на 27,5%), спрос – на 355% (в прошлом году на 310%), рассказывает гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Многие потенциальные арендаторы, планирующие провести неделю-другую на черноморском побережье, уже давно забронировали варианты. При этом, говорить о каком-то заметном росте спроса на аренду жилья на море на майские праздники среди москвичей не приходится, добавляет управляющий директор компании "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова.

Переплатить придется, но несильно

Поскольку основной сезон на черноморском побережье начинается летом, то и основой рост цен на аренду недвижимости там происходит именно в это время. Так, по данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", например, двухкомнатную квартиру в центре Сочи на майские праздники можно арендовать за 2 тысячи рублей в сутки, с июня по сентябрь она предлагается уже за 4 000 рублей в сутки, а на октябрь ее цена составляет 2 500 рублей в сутки. Однокомнатную квартиру в Дагомысе на майские праздники можно арендовать за 1300 рублей в сутки, за 1800 рублей в сутки летом и за 2500 рублей в сутки в октябре.

Однако, и на майские праздники, за аренду домика у моря или с видом на него, скорее всего, придется доплатить. Наценка на праздничные дни составляет от 0% до 100%, при этом майские цены на 100-200% ниже, чем в пик сезона, отмечает Дмитрий Луценко. Часто цены выставляются не за квартиру или дом целиком, а за человека в сутки. Порой они зависят от сроков аренды и количества гостей.

"Выгоднее всего можно снять жилье тем, кто арендует его на срок не менее трех суток и заранее переводит залоговую сумму. Путешествуя в компании или большой семьей, можно добиться бо́льшей экономии, поскольку чаще цена устанавливается не на человека, а на объект в целом", - отмечает гендиректор федерального портала "Мир квартир".

Разброс цен на дома на черноморском побережье очень велик, и по данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", колеблется от 2 тысяч рублей в сутки за небольшой домик на некотором удалении от моря, до 50 тысяч рублей в сутки за просторный особняк на побережье. Например, дом с двумя спальнями и гостиной, рядом с пляжем можно арендовать за 6 тысяч рублей в сутки в мае, за 8 тысяч рублей в сутки летом и 5 тысяч рублей в сутки в октябре, рассказывает Мария Жукова. Современный комфортный таунхаус в Кабардинке предлагается за 12 тысяч рублей в сутки с мая по октябрь, а небольшой коттедж с одной спальней в Анапе можно забронировать по цене 2 тысячи рублей в сутки в мае и 4 тысячи рублей в сутки летом.

По данным "Авито Недвижимость", средняя стоимость аренды небольшого дома в Крыму и Краснодарском крае примерно равны: в Сочи по итогам марта 2019 года она составляет 6,2 тыс рублей, в Ялте - 6,5 тыс рублей. Наибольшую долю в структуре спроса среди домов занимает жилье площадью от 150 до 250 кв. м (36%).

Квартира дешевле

Если бюджет не позволяет снять дома у моря, то можно арендовать квартиру . Аренда квартир бесспорно дешевле, и вариантов больше, отмечает Иван Дубровин. Например, по итогам марта в Ялте и Гаспре (поселок в 12 километрах от Ялты) она составила 2 406 рублей и 2423 рублей, соответственно. В Сочи аренда однокомнатной квартиры обойдется сейчас в среднем в 1,6 тыс. рублей.

Больше всего предложений посуточной аренды выкатывает Большой Сочи, готовый к приему гостей круглый год, говорит Юрий Луценко. Небольшую однокомнатную квартиру в Адлере до начала июня можно снять за 900 рублей в сутки (летом цена подскочит до 1300-1500 рублей). Похожая однушка в Лазаревском, прямо у набережной, в зимне-весенний период сдается за 1000 рублей в сутки, а уже в июне – за 1500-2500. Трехкомнатная квартира в 3 минутах от пляжа, вмещающая до 6 человек, с 1 мая до 10 июня обойдется в 2000 рублей в сутки, а в пик сезона – до 4200 рублей.

Посуточная аренда на майские праздники в Краснодарском крае

Город Мин. цена, руб./сут. Макс. цена, руб./сут. Анапа 700 4000 Туапсе 700 2500 Новороссийск 750 4500 Геленджик 900 15000 Сочи 900 25000

Источник: mirkvartir.ru

Просторную однушку на 4 человек в Геленджике, недалеко от моря, до лета можно арендовать за 900 рублей в день. А упакованные апартаменты на шестерых на первой береговой линии в Дивноморском – за 1990 рублей (с 16 мая цена увеличится до 2490 рублей).

Самые бюджетные варианты следует искать в Анапе (студия 15 кв м с мини-кухней за 700 руб/сутки) и Туапсе (двушка, построенная над гаражом, со всеми удобствами, сдается до конца мая за 350 рублей с человека в сутки).

Недорогие предложения в Крыму, прежде всего, стоит поискать в Евпатории, где однушку можно снять за 600 рублей в сутки, советуют в "Мир квартир". Студия в Алуште в 300 метрах от моря до лета предлагается за 1000 рублей в сутки. Примерно такое же по площади и цене жилье можно подобрать и в Ялте.

Посуточная аренда на майские праздники в Крыму

Город Мин. цена, руб./сут. Макс. цена, руб./сут. Евпатория 600 4000 Керчь 700 3000 Феодосия 700 6000 Саки 700 3000 Алушта 800 8000 Массандра 800 4000 Симеиз 800 3500 Судак 800 4500 Алупка 900 4000 Гурзуф 900 14000 Симферополь 900 4000 Севастополь 900 7000 Ялта 900 23000

Источник: mirkvartir.ru

Севастопольская однушка с 1 по 10 мая стоит 1200 рублей в сутки, затем до июня цена падает. Студия в центре Алупки обойдется в 1500, а квартира в Форсе – в 2000 (с 1 июня стоимость поднимется).

Что касается дорогих предложений, больше всего их в районе Ялты и Гурзуфа. В Гурзуфе, например, под девизом "Дети – в "Артек", взрослые – в пентхаус» предлагаются в аренду VIP-апартаменты с шикарным ремонтом, итальянской мебелью и панорамным видом. На майские праздники ценник подскакивает до 14 тыс рублей в сутки. А в центре Ялты гостей ждет двухуровневый пентхаус в 50 метрах от моря, с домашним кинотеатром на террасе и секретным запасным выходом. Цена вопроса – "всего-навсего" 23 тыс рублей в сутки (в разгар сезона больше).