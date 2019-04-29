Во сколько обойдется аренда домика на российких курортах на майские

Наценка на праздничные дни составляет от 0% до 100%, при этом майские цены на 100-200% ниже, чем в пик сезона.
Россиян в этом году ждут длинные майские праздники. Это значит, что впереди сезон шашлыков, дач и грядок, а кто-то уже пакует чемоданы, чтобы отправиться на курорты Средиземноморья или Черного моря. Редакция Вести.Недвижимость выяснила, во сколько обойдется аренда домика (или хотя бы однушки) у моря или с видом на него на российских курортах.
Традиционная подготовка к летнему сезону начинается уже в марте, пик спроса на краткострочную аренду жилья приходится на июль-август, рассказывает управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин. Особенно заметно растет сезонный спрос на жилье в Крыму, он увеличивается год от года: в марте 2019 в сравнении с мартом 2018 рост составил около 60%.
Что касается майских праздников, то в это время рынок краткосрочной аренды на побережье Черного моря начинает просыпаться: увеличивается как спрос, так и предложение. В этом году предложений на майские праздники стало больше на 31% по сравнению с "буднями" (в прошлом году увеличивалось на 27,5%), спрос – на 355% (в прошлом году на 310%), рассказывает гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
Многие потенциальные арендаторы, планирующие провести неделю-другую на черноморском побережье, уже давно забронировали варианты. При этом, говорить о каком-то заметном росте спроса на аренду жилья на море на майские праздники среди москвичей не приходится, добавляет управляющий директор компании "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова.
Переплатить придется, но несильно
Поскольку основной сезон на черноморском побережье начинается летом, то и основой рост цен на аренду недвижимости там происходит именно в это время. Так, по данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", например, двухкомнатную квартиру в центре Сочи на майские праздники можно арендовать за 2 тысячи рублей в сутки, с июня по сентябрь она предлагается уже за 4 000 рублей в сутки, а на октябрь ее цена составляет 2 500 рублей в сутки. Однокомнатную квартиру в Дагомысе на майские праздники можно арендовать за 1300 рублей в сутки, за 1800 рублей в сутки летом и за 2500 рублей в сутки в октябре.
Однако, и на майские праздники, за аренду домика у моря или с видом на него, скорее всего, придется доплатить. Наценка на праздничные дни составляет от 0% до 100%, при этом майские цены на 100-200% ниже, чем в пик сезона, отмечает Дмитрий Луценко. Часто цены выставляются не за квартиру или дом целиком, а за человека в сутки. Порой они зависят от сроков аренды и количества гостей.
"Выгоднее всего можно снять жилье тем, кто арендует его на срок не менее трех суток и заранее переводит залоговую сумму. Путешествуя в компании или большой семьей, можно добиться бо́льшей экономии, поскольку чаще цена устанавливается не на человека, а на объект в целом", - отмечает гендиректор федерального портала "Мир квартир".
Разброс цен на дома на черноморском побережье очень велик, и по данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", колеблется от 2 тысяч рублей в сутки за небольшой домик на некотором удалении от моря, до 50 тысяч рублей в сутки за просторный особняк на побережье. Например, дом с двумя спальнями и гостиной, рядом с пляжем можно арендовать за 6 тысяч рублей в сутки в мае, за 8 тысяч рублей в сутки летом и 5 тысяч рублей в сутки в октябре, рассказывает Мария Жукова. Современный комфортный таунхаус в Кабардинке предлагается за 12 тысяч рублей в сутки с мая по октябрь, а небольшой коттедж с одной спальней в Анапе можно забронировать по цене 2 тысячи рублей в сутки в мае и 4 тысячи рублей в сутки летом.
По данным "Авито Недвижимость", средняя стоимость аренды небольшого дома в Крыму и Краснодарском крае примерно равны: в Сочи по итогам марта 2019 года она составляет 6,2 тыс рублей, в Ялте - 6,5 тыс рублей. Наибольшую долю в структуре спроса среди домов занимает жилье площадью от 150 до 250 кв. м (36%).
Квартира дешевле
Если бюджет не позволяет снять дома у моря, то можно арендовать квартиру . Аренда квартир бесспорно дешевле, и вариантов больше, отмечает Иван Дубровин. Например, по итогам марта в Ялте и Гаспре (поселок в 12 километрах от Ялты) она составила 2 406 рублей и 2423 рублей, соответственно. В Сочи аренда однокомнатной квартиры обойдется сейчас в среднем в 1,6 тыс. рублей.
Больше всего предложений посуточной аренды выкатывает Большой Сочи, готовый к приему гостей круглый год, говорит Юрий Луценко. Небольшую однокомнатную квартиру в Адлере до начала июня можно снять за 900 рублей в сутки (летом цена подскочит до 1300-1500 рублей). Похожая однушка в Лазаревском, прямо у набережной, в зимне-весенний период сдается за 1000 рублей в сутки, а уже в июне – за 1500-2500. Трехкомнатная квартира в 3 минутах от пляжа, вмещающая до 6 человек, с 1 мая до 10 июня обойдется в 2000 рублей в сутки, а в пик сезона – до 4200 рублей.
Посуточная аренда на майские праздники в Краснодарском крае
|
Город
|
Мин. цена, руб./сут.
|
Макс. цена, руб./сут.
|
Анапа
|
700
|
4000
|
Туапсе
|
700
|
2500
|
Новороссийск
|
750
|
4500
|
Геленджик
|
900
|
15000
|
Сочи
|
900
|
25000
Источник: mirkvartir.ru
Просторную однушку на 4 человек в Геленджике, недалеко от моря, до лета можно арендовать за 900 рублей в день. А упакованные апартаменты на шестерых на первой береговой линии в Дивноморском – за 1990 рублей (с 16 мая цена увеличится до 2490 рублей).
Самые бюджетные варианты следует искать в Анапе (студия 15 кв м с мини-кухней за 700 руб/сутки) и Туапсе (двушка, построенная над гаражом, со всеми удобствами, сдается до конца мая за 350 рублей с человека в сутки).
Недорогие предложения в Крыму, прежде всего, стоит поискать в Евпатории, где однушку можно снять за 600 рублей в сутки, советуют в "Мир квартир". Студия в Алуште в 300 метрах от моря до лета предлагается за 1000 рублей в сутки. Примерно такое же по площади и цене жилье можно подобрать и в Ялте.
Посуточная аренда на майские праздники в Крыму
|
Город
|
Мин. цена, руб./сут.
|
Макс. цена, руб./сут.
|
Евпатория
|
600
|
4000
|
Керчь
|
700
|
3000
|
Феодосия
|
700
|
6000
|
Саки
|
700
|
3000
|
Алушта
|
800
|
8000
|
Массандра
|
800
|
4000
|
Симеиз
|
800
|
3500
|
Судак
|
800
|
4500
|
Алупка
|
900
|
4000
|
Гурзуф
|
900
|
14000
|
Симферополь
|
900
|
4000
|
Севастополь
|
900
|
7000
|
Ялта
|
900
|
23000
Источник: mirkvartir.ru
Севастопольская однушка с 1 по 10 мая стоит 1200 рублей в сутки, затем до июня цена падает. Студия в центре Алупки обойдется в 1500, а квартира в Форсе – в 2000 (с 1 июня стоимость поднимется).
Что касается дорогих предложений, больше всего их в районе Ялты и Гурзуфа. В Гурзуфе, например, под девизом "Дети – в "Артек", взрослые – в пентхаус» предлагаются в аренду VIP-апартаменты с шикарным ремонтом, итальянской мебелью и панорамным видом. На майские праздники ценник подскакивает до 14 тыс рублей в сутки. А в центре Ялты гостей ждет двухуровневый пентхаус в 50 метрах от моря, с домашним кинотеатром на террасе и секретным запасным выходом. Цена вопроса – "всего-навсего" 23 тыс рублей в сутки (в разгар сезона больше).