Врачи не рекомендуют спать в отеле раздетым

Ученые давно доказали пользу сна без одежды, однако врачи предупреждают, что в отелях с этим нужно быть осторожнее.

Белоснежное белье – еще не гарантия чистоты, считают медики. Гостиничная кровать, которая на первый взгляд кажется чистой, не всегда таковой являются.

Изучив множество кроватей во множестве отелей эксперты выяснили, что там содержится большое количество болезнетворных микробов – больше их только в ванной комнате, пишет "Рамблер".

Постельное белье в отелях меняют регулярно, однако матрасы и ковры в номерах лежат годами. Поэтому прежде чем поселиться в отеле, следует подумать об одежде для сна.