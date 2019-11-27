Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВрачи не рекомендуют спать в отеле раздетым

Врачи не рекомендуют спать в отеле раздетым

27 ноября 2019 г. 135
Фото: © shutterstock.com

Ученые давно доказали пользу сна без одежды, однако врачи предупреждают, что в отелях с этим нужно быть осторожнее.

Белоснежное белье – еще не гарантия чистоты, считают медики. Гостиничная кровать, которая на первый взгляд кажется чистой, не всегда таковой являются.

Изучив множество кроватей во множестве отелей эксперты выяснили, что там содержится большое количество болезнетворных микробов – больше их только в ванной комнате, пишет "Рамблер".

Постельное белье в отелях меняют регулярно, однако матрасы и ковры в номерах лежат годами. Поэтому прежде чем поселиться в отеле, следует подумать об одежде для сна.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>