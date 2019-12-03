Все включено: к чему приведет обязательная отделка квартир в новостройках  

Соответствующие изменения были внесены в постановление столичного правительства "Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений (АГР) объектов капитального строительства в городе Москве". По мнению властей, квартиры с базовой отделкой позволяют покупателям быстрее переехать в новое жилье и не тратить дополнительные деньги на ремонт.

Сами дискуссии о необходимости сделать отделку обязательной для всего строящегося жилья в России ведутся не первый год и на разных уровнях. О том, что чистовая отделка может стать обязательной нормой говорили и в Минстрое. Соответствующий пункт хотели внести в документах о критериях стандартного жилья. Однако пока отделка остается на усмотрение российских застройщика.

Между тем популярность ремонта от застройщика растет с каждым годом. По данным МИЭЛЬ-новостройки, совокупная доля квартир с отделкой в массовом сегменте столицы достигает 58%. Согласно подсчетам "Метриум", застройщики закладывают для жилья "под ключ" от 30% до 50% предложения. Если взять квартиры с одной планировкой, но с отделкой и без, то спрос между такими объектами распределится примерно в равных пропорциях, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Жилье с отделкой пользуется высоком спросом у ипотечных заемщиков, которые могут включить стоимость ремонта в общую цену квартиры. В такой ситуации уже не придётся брать кредит на отделку и оплату работы бригады рабочих, дизайнера", - говорит эксперт.

Сами застройщики тоже отмечают востребованность квартир с отделкой у покупателей. Девелоперы в свою очередь, стараясь удовлетворить запросы аудитории, наращивают долю предложения с ремонтом.

"Если в 2018 году в среднем в наших московских ЖК комфорт-класса с отделкой продавалось порядка 40% квартир, то в этом году этот показатель стремится к 50%. Аналогичная ситуация и в Подмосковье – от 45-50% в прошлом году до 50-55% сегодня", - отмечает директор по маркетингу ГК "Инград" Анна Соколова.

Больше половины заявок приходится на подбор жилья с частичным или полным ремонтом, аналогичные данные озвучивает гендиректор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. Причем в последние годы качество отделки от застройщика значительно выросло, отмечает он.

Другой застройщик – ГК ФСК говорит о двукратном увеличении спроса на квартиры "под ключ" в своих жилых комплексах. В прошлом году квартиры с чистовой отделкой занимали 12,3% от всех сделок, то по итогам десяти месяцев 2019 года эта цифра возросла до 26,3%, говорит директор департамента по развитию продукта ГК ФСК Павел Брызгалов.

Доля квартир с отделкой растет и в Новой Москве, при чем быстрее, чем предполагалось, отмечает директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. В конце лета доля лотов с отделкой в продаже составляла около трети (35%), то сейчас почти половина (48%).

Квартиры с отделкой пользуются все большим спросом из-за экономии денег и времени - возможность "вшить" ремонт в ипотеку и быстрее заехать в квартиру. Квартира с отделкой – это выгодный вариант, поскольку выполнение ремонта самостоятельно всегда обходится дороже, отмечает гендиректор МИЭЛЬ-новостройки Наталья Шаталина.

"Чаще всего за ремонт от застройщика в сегменте доступного жилья необходимо доплатить порядка 15-20 тыс рублей за кв м. В целом, стоимость квартиры с отделкой примерно на 20% выше, чем без отделки", - говорит эксперт.

Квартира "под ключ" – это в первую очередь маркетинговый ход, который повышает продажи в проекте, считает Мария Литинецкая. При этом покупатель действительно может сэкономить, выбирая ремонт от застройщика. Девелопер может приобрести материалы оптом, а значит, дешевле. В итоге это скажется на конечной стоимости ремонта.

"Кроме того, в квартиру можно заехать сразу по получении ключей, разница в стоимости уже заложена в ипотечный кредит, а итоговая сумма получается на 30% ниже той, которую пришлось бы потратить на аналогичный ремонт", - дополняет Дмитрий Цветов.

Несмотря на очевидные плюсы отделки как для покупателя (возможность сэкономить на ремонте и включить его в ипотеку), так и для застройщика (повысить продажи и расширить аудиторию), эксперты и застройщики против ее обязательности.

С одной стороны, обязательная отделка – это разумное изменение, говорит глава МИЭЛЬ-новостройки. При самостоятельном ремонте сильно страдают места общего пользования, лифты и нервы соседей. Жить в новом доме в первые 2-3 года после ввода достаточно некомфортно из-за постоянного шума, а поскольку собственники выполняют ремонты по мере возможности, то это процесс очень растягивается.

"С другой стороны, рынок и так движется в этом направлении. Искусственное введение стандартов по отделке всех квартир в новостройках может привести к росту расходов на строительство, что с учетом текущей ситуации, нежелательно", - поясняет эксперт. Кроме того, при выполнении отделки всех квартир застройщики будут вынуждены поднять цены.

Введение обязательной отделки приведет к росту цен и бюджетов покупки, потому что теперь в стоимость жилья всегда будут заложены затраты на ремонт, соглашается Анна Соколова.

Покупателям нужно давать выбор, потому что есть немалая часть людей, который ремонт от застройщика не нужен, продолжает эксперт. Это может быть связано с ограниченностью бюджета или желанием воплотить в новой квартире собственные дизайнерские задумки.

По мнению директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101", обязывать всех девелоперов продавать квартиры только с отделкой излишнее решение. Спрос на "стройвариант" все равно остается значительным, и даже если в перспективе он будет нишевым, исключать его совсем не стоит.

При этом популярность квартир с отделкой будет и дальше только расти. Только за последний год, по оценкам "Метриум", доля столичных квартир и апартаментов с отделкой увеличилась на 10% до 41,4%. В 2020 году это значение достигнет "экватора", поскольку такой продукт действительно пользуется спросом. По мнению Дмитрия Цветова, в перспективе пяти лет квартиры в основном будут предлагаться полностью готовые к заселению. Следующий шаг в этом направлении – комплектация мебелью.

Предпосылок для роста отделки несколько. По словам Павла Брызгалова, во-первых, это спрос со стороны покупателей и желание застройщика максимально быстро сдать объект. Во-вторых, спрос на жилье с отделкой будет расти потому что все большее число девелоперов заинтересованы в продаже такого продукта, добавляет Алексей Перлин. Причем будет постоянно увеличиваться вариативность отделки, что приведет к большей лояльности покупателей к жилью "под ключ".

Еще один фактор, усиливающий этот тренд - платёжеспособность населения. Поскольку уровень реальных доходов населения пока не растет, одним из главных инструментов приобретения квартиры остается ипотека. И многим выгодней сразу заложить в стоимость ипотеки отделку, чтобы выплачивать ее постепенно, поясняет поясняет директор по маркетингу ГК "Инград".