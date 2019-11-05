Вторая жизнь шкафа: как ИКЕА старую мебель превращает в новую

Недавно ИКЕА объявила о запуске первого в мире проекта по приему деревянной мебели. Стартовал он 1 ноября в Санкт-Петербурге.

Ненужную мебель петербуржцы смогут сдать в магазинах ИКЕА за что получат скидку. Затем мебель пройдет отбор: часть передадут под благотворительность, оставшуюся отправят на фабрику "ИКЕА Индастри" в Великий Новгород, где из нее сделаю деревянные плиты, либо используют в качестве биотоплива. Редакция Вести. Недвижимость побывала на фабрики и узнала о том, как мебель будет обретать вторую жизнь.

Три столпа экологичного будущего

ИКЕА во многом не похожа ни одну другую компанию. Слишком успешная, слишком правильная, слишком эффективная. Кажется, здесь все продумано до мельчайших деталей: от того, болтики какого производителя лучше всего подойдут к креплениям до самой идеологии - бережного потребления и равных возможностей.

"Наш проект по приему мебели – это часть большой стратегии "Да! Людям на планете". Эта стратегия фундаментально меняет наш бизнес, и в будущем должна фундаментально поменять жизни многих людей на планете", - говорит гендиректор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

Она зиждется на трех столпах: здоровая и экологичная жизнь дома; забота о климате и цикличная модель; справедливое отношение и равные возможности. Первое касается в большей степени экономии электроэнергии, воды и утилизации отходов. В своих магазинах мы тоже предлагаем людям способы сделать жизнь экологичнее. Например, в каждом магазине есть точки приема вторсырья.

Второй пункт подразумевает цикличную модель бизнеса - когда произведенные товары превращаются в новые. Циклическая модель помогает решить проблему утилизации отходов. Если посмотреть на все мусорные полигоны в России, то они занимают территорию, сравнимую с площадью Голландии. Это большие объемы.

Наша компания старается минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Этот процесс начинается на уровне идеи и разработки товаров. Поэтому наша продукция задумана таким образом, чтобы ее можно было повторно использовать. С каждым годом мы повышаем уровень отходов, которые идут на вторичную переработку. Сейчас средний показатель по нашим российским магазинам составляет 70%. Мы стремимся к 100%-ному повторному использованию своих отходов.

Третья составляющая – равные возможности для всех и социальное предпринимательство. Прием старой мебели в Петербурге как раз является социальным проектом, потому что часть мебели (которая в хорошем состоянии) будет отдана нуждающимся семьям.

Мебель – это сердце нашего бизнеса, поэтому для нас чрезвычайно важен вопрос ее дальнейшей переработки. Мы стали изучать рынок и поняли, что в России нет ни одной фабрики по переработке мебели, и решили, что надо создавать, отмечает руководитель отдела устойчивого развития компании IKEA в России Наталья Бенеславская, которая курирует мебельный пилот.

Петербуржцы смогут сдать свою старую мебель в специальных пунктах приема: IKEA Дыбенко и IKEA Парнас. Принимать мебель будут два раза в месяц – 1 и 15 числа. Также будет работать служба доставка по единому тарифу – 999 рублей. Взамен человек получит скидку 5% на покупку мебели.

В прошлом году все магазины IKEA в России начали принимать постельное белье, которое также отправляют на переработку или благотворительность. За сдачу постельного белья можно получить скидку в 15% на новый комплект. Летом IKEA запустила экокампанию "Это не мусор" и мобильное приложение для заботы об окружающей среде Better Living. В нем компания делится информацией о ежедневных простых действиях, благодаря которым каждый может заботиться об окружающей среде и экономить ресурсы. Например, можно узнать, как организовать сортировку мусора дома. Более половины товаров в ассортименте IKEA уже производятся из переработанных материалов. К 2030 году компания планирует стать "климатически позитивной" - прийти к нулевому выбросу углерода, но и помочь избавиться от его излишков в атмосфере.

На пути к перерождению

Пока ИКЕА будет принимать только деревянную корпусную мебель, без мягкого наполнителя. При этом сдать можно мебель в любом состоянии и любого производителя. Мебель, которая находится в хорошем состоянии, будет передана благотворительную фонду "Перспективы". Они уже распределят ее среди нуждающихся семей.

На завод "ИКЕА Индастри Новгород" мебель из Петербурга будет поступать уже в виде щепы (измельчать ее будет компания-подрядчик). На заводе она станет либо основой для производства ДСП, либо отправится в биобойлер, где будет использована в качестве топлива для производства тепловой энергии.

"ИКЕА Индастри Новгород" расположена в деревне Поберезье в 25 км от Великого Новгорода. Это одна из самых больших подобных фабрик в России. Каждый день отсюда вывозится 20 грузовиков с готовой мебелью. Мебель поставляется не только в российские магазины, но и экспортируется в страны СНГ, Италию, Польшу, Индию, Китай, Чили и другие. Само производство полностью автоматизировано: все здесь работает как часы, проходит многоэтапный контроль. Брак выявит автоматика, перепроверит человек. В среднем на брак приходится лишь 1% от общего объема производства. На фабрике нет работников-грузчиков – все грузы перемещаются на по специальным рельсам.

По соседству с мебельной фабрикой на одной территории расположен завод по производству ДСП. Плита с завода едет на фабрику, из нее делают мебель. Это не только позволяет уменьшить затраты на транспортировку, но и значительно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Вопросы экологии – одни из самых приоритетных для компании.

В зависимости от качества полученного сырья часть будет в производственный цикл, из которого будет непосредственно производиться мебель, часть пойдет на биотопливо, поясняет гендиректор ИКЕА Индастри Новгород Дмитрий Альмухаметов. Мы стараемся сделать свое производство экологичнее. Один из последних проектов – биотопливо, которое мы получаем из древесных отходов, им обогреваем свою фабрику.

Поскольку у нас очень высокие стандарты производства плиты, добавление вторичного сырья – сложный процесс, продолжает Наталья Бенеславская. Прежде чем сданная мебель станет новой деревянной плитой, а потом столом или шкафом, ее тщательно отсортируют, измельчат, проверят на формальдегид и другие вещества. После этого ее только отправят в производство. Ежемесячно завод производит 400 грузовиков деревянной плиты. На переработку мебели, которую привезут из Петербурга, заложено около 2% от общих мощностей.

Мы пока не знаем, что нам принесет этот проект. Никто такого не делал, поэтому данных на эту тему нет, и все прогнозы очень примерные. Но мы очень надеемся, что это будет новая страница лесопользования в России, отмечает она.

Мебель в аренду

Параллельно ИКЕА также развивает проект по аренде мебели. Первый шаг в этом направлении уже сделан – в магазинах можно сдавать детскую мебель, говорит Наталья Бенеславская. Мы начали с детской мебели (кроваток, пеленальных столиков), потому что малыши из нее быстро вырастают. Детскую мебель (купленную в ИКЕА) можно вернуть назад в магазин и получить 40% стоимости. Эту мебель затем выставят на продажу в уцененных товарах. Пока этот сервис работает в Японии и России.

Что касается сервиса по аренде остальной мебели, то сейчас ведется поиск решения, где бы могла храниться такая мебель. Мы понимаем, что тем дальше, тем меньше люди хотят владеть вещами, а больше - пользоваться. Об этом свидетельствуют невероятная популярность каршеринга и всего, что связано с "шерингом". Поэтому сервис по аренде мебели мы тоже намерены развивать.

Ситуация в России

Увеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 году

До включения в активную стадию мусорной реформы - до 2017 года, доля переработка составляла 5-7%. Причем большую часть из них составляли металлы. Что касается переработки деревянных изделий и строительного мусора, пока их доля в общем объеме невелика, говорит руководитель общероссийской организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Хотя это перспективные материалы в плане дальнейшего использования, отмечает он. Например, переработанный строительный мусор можно использовать при строительстве дорог и фундаментов.

К 2024 году показатель переработки должен вырасти до 36%. По мнению Андрея Нагибина, чтобы достичь такого роста, нужно создать инструменты мотивации для региональных операторов. Мотивация - что не только нужно и можно зарабатывать деньги через тариф за вывоз мусора, но и с помощью вторичной переработки. Само повторное использование отходов – это только бережное отношение к окружающей среде, решение экологических проблем, но и бизнес. Поэтому нужно создавать стимулирующие механизмы, благодаря которым региональные операторы были бы заинтересованы в сортировке и продаже мусора для вторичного использования.

Стоит отметить, что раздельный сбор мусора и повторное использование отходов поддерживают сами россияне. По данным ИКЕА, число россиян, которые заинтересованы в переработке мебели в 2018 году составило 79%. Еще четыре года назад таких людей было всего 38%. По данным соцопросов, 92% россиян хотели бы сдавать образующиеся дома отходы на переработку.