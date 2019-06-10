Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой

Покупатели вторичных квартир стоимостью до 9 миллионов рублей могут рассчитывать на скидку 2-5% от заявленной цены. За большими же скидками могут крыться проблемы.

Если продавец готов к торгу на большую сумму, скорее всего, это не просто так: либо квартира изначально выставлена по завышенной цене, либо у нее есть существенные недостатки, говорится в сообщении "НДВ – Супермаркет недвижимости".

Хорошую скидку можно получить за крайние этажи, окна, выходящие на козырек подъезда или шумную улицу, неприятные запахи в подъезде и так далее.

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве, по данным компании, составляет 235 тысяч рублей. В кирпичных домах квадрат вторички продается в среднем за 251 тысячу, в панельных – за 181 тысячу рублей.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры эконом- и комфорт-класса рядом с метро. Большой спрос также на квартиры с отделкой или хорошим косметическим ремонтом. А вот варианты в плохом состоянии даже по выгодной цене не привлекают.

Как правило, жилье покупают с использованием ипотеки, и новые собственники не готовы вкладываться еще и в ремонт, а хотят сразу заехать на приобретенную жилплощадь.