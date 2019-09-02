Вторичное жилье дорожает по всей стране

За год вторичное жилье в российских городах-миллионниках подорожало на 9%. Рост стоимости вторички за месяц составил 1%.

Наиболее существенно за последний месяц цены выросли в Волгограде – на 2%, до 51,6 тысячи рублей за квадратный метр, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ЦИАН. В годовом выражении самую заметную динамику показал Красноярск, где стоимость квадрата вторички выросла на 16% - до 63,3 тысячи рублей.

Средний бюджет покупки однокомнатной квартиры вырос сильнее всего в Омске – на 1,7%, до 1,6 миллиона рублей. Годовая динамика составила 5,1%. В Перми средняя однушка выросла в цене за год на 9,6%, до 2,07 миллиона. В Тюмени – на 13,7%, до 2,53 миллиона рублей.

В Москве однокомнатную квартиру на вторичном рынке сейчас можно купить в среднем за 8,26 миллиона рублей. Это на 7,7% дороже, чем в августе прошлого года. В Петербурге средняя стоимость вторичной однушки составляет 5,1 миллиона рублей – плюс 10,5% за год.

Эксперты, впрочем, полагают, что рынок ждет охлаждение – после того, как схлынет активность начала делового сезона.