Вторичное жилье может подорожать на 10-15%

С введением новых правил в строительстве часть покупателей жилья может уйти на вторичный рынок.

В перспективе двух лет на вторичку уйдут 10-15% покупателей новостроек, считают аналитики компании "НДВ-Супермаркет недвижимости".

В ближайшее время 75-80% проектов будут достраивать по старым правилам, однако через 2-3 года, когда рынок полностью перейдет на новую схему работы, себестоимость строительства вырастет, а значит, вырастет и конечная цена квартиры.

Тогда часть покупателей переключится на вторичное жилье. Причем речь идет не только о старом фонде, но и о новых домах, возможно, даже только что построенных.

Стимулом для перехода ряда покупателей на вторичный рынок может стать и снижение ипотечных ставок до 8-9%.

В настоящее время средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве, по данным компании, составляет 235 тысяч рублей. В кирпичных домах квадратный метр продается в среднем за 251 тысячу рублей, в панельных – за 181 тысячу.