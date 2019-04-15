Вторичное жилье подорожало до трехлетнего максимума

Цены на вторичное жилье в России продолжают расти. За год стоимость квадратного метра увеличилась на 8%.

Аналитики утверждают, что снижения цен ждать не стоит. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составляет 64,2 тысячи рублей – это трехлетний максимум, пишет "Коммерсант".

С начала 2019 года вторичные квартиры дорожают на 1% за месяц. Заметно цены выросли в Екатеринбурге – квадратный метр вторички в апреле стоил 73,8 тысячи рублей, на 2,5% больше, чем в марте. Также ощутимо цены поднимаются в Омске и Красноярске.

Лидером роста стоимости вторички аналитики называют Казань, Петербург и Новосибирск.

В Москве средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет 202,9 тысячи рублей – на 12% дороже, чем в прошлом году. За месяц цена выросла на 0,4%.

Однако аналитики полагают, что цены дальше расти не будут. Ряд собственников, видя, как дорожают новостройки, задирают ценник, однако это справедливо лишь для нового жилого фонда – покупатели просто не захотят платить за ветхую квартиру столько же, сколько стоит новостройка.