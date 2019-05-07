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Вторичное жилье становится дешевле новостроек

7 мая 2019 г. 179
Фото: © shutterstock.com

В трех российских городах-миллионниках вторичное жилье оказалось дешевле квартир в новостройках.

Самая большая разница в цене зафиксирована в старых границах Москвы – более 9%. Квадратный метр новостроек здесь стоит 232,9 тысячи рублей, а на вторичном рынке цена квадрата – 211,8 тысячи рублей, говорится в исследовании Domofond.ru.

Новостройки дороже вторичных квартир также в Перми и Нижнем Новгороде – разница составляет 4,8% и 3,9% соответственно.

В остальных же миллионниках вторичное жилье по-прежнему дороже первичного. Лидирует по разнице средних цен Краснодар, где новостройки дешевле вторички на 18%. На втором месте Ростов-на-Дону, там новостройки дешевле на 17,9%. Третье место у Новосибирска – там квадратный метр первичного жилья на 15,1% дешевле вторичного.

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