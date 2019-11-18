Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВынесли двери, окна и вещи: мародеры обчистили аварийный дом в Ханты-Мансийске

Вынесли двери, окна и вещи: мародеры обчистили аварийный дом в Ханты-Мансийске

18 ноября 2019 г. 746
Фото: © shutterstock.com

В Ханты-Мансийске мародеры разграбили аварийный дом, жильцы которого были вынуждены съехать во временное жилье.

Жильцы покинули по просьбе городской администрации. Людей разместили в домах из маневренного фонда в отдаленном поселке, пообещав позже предоставить постоянные квартиры. Срок расселения – до 31 декабря 2019 года.

Отсутствием жильцов воспользовались мародеры – они проникли в отключенное от коммуникаций здание, взломали и разграбили квартиры. Вынесли не только вещи, но и двери с окнами, пишет URA.RU со ссылкой на читателей.

В мэрии изданию сообщили, что весь ущерб, нанесенный жильцам, будет компенсирован. Городская администрация также обратилась в полицию в связи с хищениями имущества  из квартир.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>