Вынесли двери, окна и вещи: мародеры обчистили аварийный дом в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске мародеры разграбили аварийный дом, жильцы которого были вынуждены съехать во временное жилье.

Жильцы покинули по просьбе городской администрации. Людей разместили в домах из маневренного фонда в отдаленном поселке, пообещав позже предоставить постоянные квартиры. Срок расселения – до 31 декабря 2019 года.

Отсутствием жильцов воспользовались мародеры – они проникли в отключенное от коммуникаций здание, взломали и разграбили квартиры. Вынесли не только вещи, но и двери с окнами, пишет URA.RU со ссылкой на читателей.

В мэрии изданию сообщили, что весь ущерб, нанесенный жильцам, будет компенсирован. Городская администрация также обратилась в полицию в связи с хищениями имущества из квартир.