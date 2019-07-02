Якутский чиновник продал дом вместе с людьми

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования Теплоключевский наслег. Чиновника подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома.

В доме, который продал чиновник, были зарегистрированы и имели в собственности квартиры жильцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Якутии.

Дом был аварийным, и глава наслега передал его в аренду частной фирме для проведения в нем ремонта и размещения работников. Когда срок аренды истек, были организованы торги, и в итоге дом отошел фирме по заниженной стоимости.

Чтобы организовать сделку, чиновник подделал решение сессии местного Совета депутатов о передаче дома в аренду и включении его в прогнозный план приватизации муниципального имущества.