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Японцы отказались селиться в бесплатном жилье

15 августа 2019 г. 560
Фото: Yangxiong/Shutterstock.com

Программа по предоставлению бесплатного жилья фактически провалилась.

Власти японского поселка Окутама решили привлечь жителей в свой населенный пункт, предлагая им налоговые льготы и бесплатное жилье. О ситуации рассказывает lenta.ru. Такая программа была запущена в связи с тем, что численность населения в Окутаме стало резко сокращаться: жители просто отказались жить в населенном пункте, перебравшись в более удобные локации.

Программа действовала четыре года, но за этот период переехать в поселок согласились лишь семь семей. Несмотря на то, что жилье предлагается бесплатно, у жителей все равно возникает немало сложностей — добраться до школ, магазинов и работы из Окутамы непросто.

 

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