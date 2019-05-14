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Японские архитекторы построили семейный дом-лабиринт

14 мая 2019 г. 526
Фото: © shutterstock.com

Архитекторы из Японии создали дом-лабиринт по просьбе семьи, которая хотела бы проводить время вместе и интересно.

Дом геометрической формы построили недалеко от Осаки, пишет Dezeen. Сооружение состоит из 12 отдельных квадратов, соединенных между собой ромбами.

Фото: © Dezeen

Внутри 12 комнат на первом этаже и еще 6 на втором. В комнаты жильцы дома попадают через "общественные зоны".

У дома закрытый фасад – это традиционно для Японии. Внутри есть три дворика, через которые в комнаты попадает дневной свет.

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