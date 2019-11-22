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Японский отель предлагает номера за 1 евро в обмен на конфиденциальность

22 ноября 2019 г. 1152
Фото: © shutterstock.com

В одном из японских отелей можно поселиться всего за 1 евро за ночь. Но чтобы получить рекордно дешевый номер, постояльцам следует согласиться на трансляцию их жизни.

Остановиться в отеле может любой человек. Однако практически бесплатное проживание он получит в обмен на конфиденциальность: все происходящее в номере будет транслироваться в YouTube-канале. Ролики также можно посмотреть в записи.

В номере нельзя переодеваться и обнажаться – для этого есть отдельное помещение без камер. Камер нет и в санузле. Трансляция ведется без звука, , пишет Daily Mail.

Самое популярное видео длительностью 10 часов набрало уже более 70 тысяч просмотров.

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