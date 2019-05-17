За дачниками будут следить с воздуха

В ближайшее время в Подмосковье начнут искать дачников, нарушающих законодательство – над поселками будут летать дроны.

Беспилотные аппараты обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишут "Известия" со ссылкой на Росреестр.

Первые пробные обследования подмосковных дач прошли еще 14 мая на территории Истринского района. Со следующей недели аппараты будут летать по всему Подмосковью.

Дроны ранее тестировали с Тульской области и Татарстане, и испытания оказались успешными, после чего решили расширить проект на всю страну.

Данные, полученные с беспилотников, применяют для определения фактического использования земельных участков и координат характерных точек их границ. Самые распространенные нарушения – самовольное занятие земельного участка, его неиспользование или использование не по назначению.

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