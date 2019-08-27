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За МКАД - дешевле: районы Москвы с самыми бюджетными новостройками

27 августа 2019 г. 419
Фото: © shutterstock.com

Самым доступным по уровню цен на новостройки комфорт-класса является Зеленоград. Квартиры за МКАД продаются в среднем по 129,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Второе место по дешевизне занял Юго-Западный административный округ, где квадратный метр в среднем стоит 147,9 тысячи рублей. Третье место у ЗАО со средней стоимостью квадрата первичного жилья 161,9 тысячи рублей, говорится в обзоре компании "Бон Тон".

Традиционно считающимся дешевым с точки зрения недвижимости юго-восток Москвы оказался лишь на четвертом месте, однако там по-прежнему самое большое количество предложений – 25% от всего объема.

Самые же дорогие новостройки расположены на северо-западе, где средняя цена квадратного метра составила 182,7 тысячи рублей.

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