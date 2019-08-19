Зафиксирован рекордный всплеск спроса на аренду однокомнатных квартир

Рекордный всплеск интереса к аренде отмечен на фоне новостей о росте цен на новостройки. Собственники тут же подняли стоимость съемных квартир на 1-2 тысячи рублей в месяц, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН и "Авито-Недвижимость".

Сильнее всего подорожала аренда в Екатеринбурге – стоимость однушек выросла на 8%, до 22,9 тысячи рублей в месяц. На втором месте Пермь – там однокомнатная квартиры стала обходиться дороже на 7%, в 15,9 тысячи рублей в месяц. В Новосибирске и Челябинске однушки подорожали на 6%, до 18,8 тысячи и 11,6 тысячи рублей соответственно.

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в массовом сегменте впервые перевалила за 35 тысяч рублей в месяц, достигнув ценника в 36,1 тысячи рублей. Двухкомнатную квартиру в столице сейчас можно снять в среднем за 50,1 тысячи рублей. В петербурге съемная однушка обходится в среднем в 22,6 тысячи рублей в месяц.