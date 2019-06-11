Загородные дома за год подорожали в большинстве российских городов

Самая дорогая загородная недвижимость находится в Химках и в Сочи. Цена кв м здесь составляет 74,9 тыс рублей и 81 тыс рублей соответственно.

Стоимость кв м загородной недвижимости по итогам мая снизились в большинстве российских городов, но за год, напротив, почти везде выросла, к таким выводам пришли аналитики портала недвижимости Domofond.ru. Эксперты проследили за тем, как вели себя цены на загородке в 77 крупных городах России относительно апреля и в годовой динамике.

"По итогам мая в 70 городах цены на загородные дома снизились, значительнее всего – в Вологде (-9,5%). Однако по отношению к маю 2018 года цены выросли в 49 городах", - говорится в исследовании Domofond.ru, поступившем в редакцию Вести.Недвижимость.

За месяц самое сильное снижение цен на загородные дома зафиксировано в Вологде. Цена кв м здесь упала на 9,5% до 19,5 тыс рублей. Также загородные дома подешевели в Череповеце (-7,9%), Стерлитамаке (-5,6%), Саратов (-5,1%) и Нижневартовске (-4,5%). В Москве цена квадрата на загородном рынке недвижимости в мае тоже снизилась - на 1,1% до 52,5 тыс рублей.

Однако, если смотреть на майские цены в годовой динамике, то загородные дома стали еще дороже в большинстве крупных городов. Сильнее всего цены увеличились во Владивостоке - сразу на 24,1% до 58,1 тыс рублей за кв м. Существенный рост цен зафиксирован и в Московском регионе. Здесь стоимость загородных домов выросла на 22,1% до 52,5 тыс рублей за кв м. Подорожали загородные дома в Петербурге и Краснодарском крае – на 15% и 12,7% соответственно. Повышение цен в районе 11% отмечено в Дагестане, Ставропольском крае и Якутии.

Исходя из данных экспертов, стоит отметить, что московские загородные дома по стоимости уступают домам в Приморье и Петербурге. Так, в Приморском крае кв м обойдется в 58,1 тыс рублей, в Петербурге – в 53,6 тыс рублей. В то время как в Москве кв м на рынке загородной недвижимости оценивается аналитиками в 52,5 тыс рублей.

Что касается годового снижения цен на загородке, то оно зафиксировано в 28 российских городах. Самое существенное сокращение зафиксировано в Химках (на 13,8%, до 74,9 тыс руб за кв м). Следом идут Йошкар-Ола (-6,2%), Тольятти (-5,6%), Нижневартовск (-4,1%) и Иваново (-3,5%).

При этом, самая дорогая загородная недвижимость находится в Химках и в Сочи. Цена кв м здесь составляет 74,9 тыс рублей и 81 тыс рублей соответственно.

Ранее эксперты предсказали рост цен на подмосковные дачи. Стоимость загородных недвижимости в Московской области может вырасти до 7% за время летнего сезона, считают аналитики риелторской компании "ИНКОМ-Недвижимость". Увеличение стоимости может произойти из-за дефицита качественного предложения домов и роста спроса, пояснили они.