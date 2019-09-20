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Замок из "Аббатства Даунтон" сдается на одну ночь

20 сентября 2019 г. 114
Фото: © shutterstock.com

Английский замок Хайклер, где снимали сериал "Аббатство Даунтон", появился на онлайн-платформе краткосрочной аренды Airbnb.

Арендовать замок может любой желающий, но только на одну ночь – 26 ноября. Предложение рассчитано на двух человек, которым пообещали королевский прием.

После прибытия и размещения хозяева пригласят их на коктейль в салоне, после гостей ждет ужин в столовой, где их обслужит дворецкий. После ужина в библиотеке подадут кофе.

Ночевать гости будут в одной из спален с видом на парк. Утром же после завтрака запланирована частная экскурсия по обширной территории замка. Перед отъездом постояльцев ждет "специальный подарок" от владельцев, но что это, в объявлении умалчивается.

Стоимость аренды составит 150 фунтов (около 190 долларов). Гости не смогут воспользоваться Wi-Fi, телевидением и кондиционером, а также им запрещено курить в помещении. На коктейль им нужно явиться в соответствии со строгим дресс-кодом.

Гостям также запрещено брать с собой домашних животных, но при этом в замке будут находиться девять живущих там собак, пишет Bloomberg.

Замок  Хайклер был построен в XVII веке. Летом он пять дней  внеделю открыт для посетителей, в остальное время там живут его владельцы – лорд и леди Карнарвон.

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