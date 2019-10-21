Застройщики повышают цены на квартиры с эскроу

Российские застройщики продолжают повышать цены на новостройки – особенно это касается проектов, продающихся с применением эскроу-счетов. Таким образом девелоперы стремятся компенсировать затраты из-за перехода жилищного строительства на новую схему финансирования.

Лидером по росту цен на жилье в октябре стал Челябинск, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН и "Авито Недвижимость". На втором месте Уфа, следом идут Казань и Красноярск. Всего же средняя стоимость новостроек выросла в 15 крупнейших городах России на 2%.

В Москве рынок первичного жилья более спокоен, чем в регионах – с начала октября цены снизились на 0,5%. В Петербурге похожая ситуация, за год новостройки практически не подорожали.

Аналитики считают, что рост цен в регионах связан с желанием застройщиков компенсировать затраты из-за перехода отрасли на проектное финансирование. С момента вступления в силу законодательных изменений (это произошло в июле) квадратный метр нового жилья в России подорожал в среднем на 3,3%. При этом не исключено, что в ноябре рынок ожидает новая волна повышения цен. В целом же квартиры, продающиеся по эскроу-счетам, стоят на 5-7% дороже тех, что реализуют по старым правилам.

Застройщиков заставляет чувствовать себя увереннее растущий спрос – те, кто отложил покупку летом из-за неопределенности на рынке, сейчас решаются на покупку жилья.