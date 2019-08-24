Затопленные дома в Иркутской области отремонтируют в два этапа

В этом году будут проведены первостепенные работы, чтобы помещения могли простоять зиму, а основные работы начнутся весной.

Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов в Иркутской области может быть проведен в два этапа.Проведение ремонтных работ осложнено из-за высокого уровня грунтовых вод, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

По словам министра, компании уже готовы приступить к капитальному ремонту, но многие дома еще находятся в зоне затопления. Погодные условия мешают начать ремонтные работы – идут дожди, почва обводненная. Кроме того, из-за огромного масштаба подтоплений и разбросанности по территории проведение работ и их мобильность усложняются.

"В таких условиях проведение капитального ремонта совершенно не эффективно, это будут зря потраченные деньги. Было принято решение, что капремонт будет проводиться в два этапа – сейчас будут проведены первостепенные работы, чтобы помещения могли простоять зиму без ущерба для своего состояния, а основные работы начнутся весной", – сказал Владимир Якушев, чьи слова приводит пресс-служба Минстроя РФ.

Несмотря ни на что, наша общая с региональной властью задача – как можно быстрее обеспечить людям возможность получить необходимую помощь по утраченному имуществу и жилью, подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что зоны затопления в Иркутской области внесли в госреестр недвижимости. Данные госреестра позволяют установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость.

В конце июня в Иркутской области началось сильное наводнение. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В результате было подтоплено почти 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Во время второй волны паводков в Тулуне было повторно перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. В городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.

По оценкам Минстроя РФ, общий объем ущерба после второй волны паводка в Иркутской области составил более 35 млрд рублей.