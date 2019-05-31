Жанетт Скьельмозе, ИКЕА: разработка товара – всегда командная работа

Магазины ИКЕА – то самое удивительное место, откуда практически невозможно выйти без покупок. Как создаются все эти привлекательные товары? Кто придумывает необычные для нас названия?

На важные вопросы отвечает Жанетт Скьельмозе, заместитель управляющего директора, подразделение по разработке ассортимента и обеспечение поставок IKEA of Sweden.

Сколько товаров в ассортименте ИКЕА, как часто ассортимент пополняется или какие-то товары выводятся?

Ассортимент ИКЕА включает около 10 000 артикулов, и каждый год около 2 000 из них обновляются. Ассортимент может пополниться как абсолютно новым предметом мебели, так и, например, новым вариантом цвета для уже существующего товара.

Почему товары выводят из ассортимента? Всегда ли это связано с низким спросом?

Мы постоянно развиваем ассортимент, чтобы предлагать покупателям новые товары и решения. В то же время мы выявляем товары с низким спросом и заменяем их новыми предложениями.

Над разработкой дизайна товара работает один человек или команда?

Разработка товара в ИКЕА – всегда командная работа. В состав команды входят специалисты из самых разных областей: эксперты в продуктовом дизайне, разработке товаров, разработке упаковки, а также наши поставщики.

К примеру, в создании монолитного стула ЮППЕРЛИГ, появившегося в ассортименте в 2017 г., участвовали 40 специалистов. Их задачей было разработать дизайн стула, пригодного для использования в общественных местах. Для конечного результата важен вклад и экспертиза каждого.

Кроме того, при создании товаров учитываются и стратегические приоритеты компании. Сейчас мы фокусируемся на разработке решений для сна и хранения одежды и обуви. Мы хотим, чтобы наше предложение отвечало потребностям покупателей, учитывая то, как меняется современный мир и образ жизни.

ИКЕА стремится помочь многим людям создать пространство, в котором они могли бы отдохнуть и восстановить силы для завтрашнего дня. Мы делаем это, предлагая еще более эффективные решения для сна, хранения одежды и обуви по еще более доступным ценам.

Сон – это базовая потребность: каждый знает не понаслышке, насколько лучше мы себя чувствуем, если нам удалось хорошо выспаться. Или наоборот, как сказывается на самочувствии недостаток сна. Современная жизнь, с ее бешеным ритмом и разнообразными возможностями привела к тому, что большинство людей испытывают недостаток сна. 80% людей в мире спят меньше рекомендованных 7–8 часов в день.

А если в семье есть ребенок, проблема дефицита сна становится еще актуальнее. Исследования подтверждают, что недостаток сна для новоиспеченных родителей не составляет около 6 месяцев сна в первые два года их ребенка. Если говорить о детях, сон имеет решающее значение для развития ребенка. Время перед засыпанием, со сказками на ночь и другими ритуалами, очень важно для поддержки привязанности.

Решения, которые позволили бы повысить качество сна и его продолжительности, очень востребованы – и компании ИКЕА есть что предложить.

Сначала создается прототип товара и его тестируют. Как это происходит?

Ассортимент ИКЕА разрабатывается подразделением IKEA of Sweden, чей офис расположен в г. Эльмхульт, Швеция. Все специалисты, вовлеченные в процесс, работают отсюда.

Разработка дизайна товаров ИКЕА всегда начинается… с домов наших покупателей. Мы спрашиваем себя: как мы могли бы помочь в решении проблем, с которыми люди каждый день сталкиваются дома? И как сделать это наилучшим образом? Только благодаря этим вопросам ИКЕА удается предлагать красивые и функциональные товары по таким низким ценам, чтобы большинство людей могли их себе позволить.



Чтобы товар пользовался спросом и подчеркивал идентичность нашего бренда, команда разработчиков всегда руководствуется совокупностью требований: доступная цена, достойное качество, красивый дизайн, функциональность, экологичность и безопасность.

Каждая идея продукта оценивается с разных перспектив: оптимально ли используется сырье, задействованы ли все возможности производства, насколько товар действительно функционален с точки зрения покупателя. Очень часто идея товара разрабатывается прямо на фабрике, в процессе совместной работы дизайнеров и производителей.

В глобальном подразделении компании в Эльмхульте есть большое пространство для разработки товаров, где все товары собраны физически. Процесс разработки начинается с первой встречи, затем вывешиваются наброски дизайна, затем на их основе делаются прототипы. У нас есть собственный мастерская прототипов, специалисты которой владеют самыми разными ремеслами. Кроме того, у нас есть несколько 3D-принтеров – эта часть рабочего пространства больше похожа на небольшую фабрику.

У компании ИКЕА есть две собственные лаборатории: тестовая лаборатория в Эльмхульте и тестовый и обучающий центр в Шанхае. Обе лаборатории аккредитованы в соответствии с стандартом SS-EN ISO/IEC 17025. Кроме того, в глобальном масштабе мы работаем с приблизительно 100 различными испытательными лабораториями, утвержденными ИКЕА, чтобы обеспечить возможности тестирования в необходимых объемах.

Тесты в лаборатории в Эльмхульте является обязательным этапом в процессе разработки дизайна. Тестируя товары, мы гарантируем их безопасность как для потребителя, так и для окружающей среды, следуя всем международным стандартам и требованиям. Тестовая лаборатория также участвует в испытании новых решений, в которых используются новые материалы, типы креплений или конструкции. В тестовом и обучающем центре в Шанхае наши поставщики могут дополнительно протестировать товар, который уже находится в производстве, чтобы убедиться в его соответствии всем требованиям качества и безопасности.

Кто принимает решение о введении товара в ассортимент?

Решение о том, войдет ли товар в ассортимент или нет, принимается несколькими командами разработчиков, отвечающих за соответствующую товарную категорию. Команда оценивает, соответствует ли продукт пяти аспектам демократического дизайна – форма, функция, качество, функциональность, экологичность – и можем ли мы добиться стоимости, доступной для покупателей ИКЕА. Если товар не отвечает нашим высоким стандартам, команда решает, какие изменения можно. Они также могут прийти к выводу, что идея просто не сработала так, как они хотели, извлечь уроки и продолжать искать новые идеи.

Некоторые товары уже долгие годы не выходят из ассортимента, например, стеллажи БИЛЛИ. К апрелю 2019 г. мы продали более 110 млн стеллажей БИЛЛИ с момента запуска в 1979 г.

Кто придумывает названия?

Название для каждого товара ИКЕА выбирается с тщательностью – этим занимается отдельная команда, работающая в подразделении IKEA of Sweden в Эльмхульте, Швеция.

В качестве названий товаров используются разные группы слов. Для текстильных изделий берут имена скандинавских девочек. Диваны, кресла и обеденные столы названы в честь шведских географических объектов, книжные стеллажи получают в основном названия профессий или имена скандинавских мальчиков.

Название также может быть связано с концептуальной идеей, которая лежит в основе товара или коллекции – как, например, в случае с диваном-трансформером DELAKTIG/ДЕЛАКТИГ, разработанным в коллаборации с Томом Диксоном. «Delaktig» значит «участвовать, быть вовлеченным» – главная идея этого товара заключается в том, что у покупателя должна быть возможность вовлекаться в создание решения, модифицируя диван в соответствии со своим вкусом и потребностями.