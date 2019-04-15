Женщина избила поленом владельца дома, потребовавшего арендную плату

На Алтае 55-летняя женщина избила поленом владельца дома в ответ на требование арендной платы.

Женщина с семьей снимала дом в селе Соугза Майминского района. Хозяин пришел за деньгами, когда семейство расположилось за столом. Гостеприимные жильцы усадили владельца недвижимости за стол, пообещав, что деньги будут утром.

Праздник затянулся, и мужчина заночевал в доме. Утром застолье продолжилось, но хозяин все же напомнил про деньги. Однако вместо платы получил три удара поленом по голове.

Мужчина упал. Женщина испугалась, что он умер и рассказала о случившемся соседу, тот уже вызвал полиция и скорую помощь.

Пострадавшего отвезли в больницу, а женщину – в полицейское отделение. Она полностью призналась в содеянном, а в качестве оправдания заявила, что была пьяна, а арендодатель вел себя вызывающе, сообщает сайт "Новости Горного Алтая".