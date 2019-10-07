Женщина построила на заднем дворе старинный вагон и сдает его туристам

Свой проект женщина назвала "Летучий Йоркшир". На его создание она потратила 7 тысяч фунтов стерлингов и 89 дней.

Домик, который является точной копией пассажирского вагона, следовавшего в начале XX века по маршруту Лондон – Эдинбург, сдается всем желающим. Внутри есть спальня, антикварные предметы интерьера, в том числе старинные дверные ручки, багажные полки и фонари.

Британка гордится тем, что построила вагон поезда с нуля. Работу над ним она завершила за несколько минут до прихода первых постояльцев, пишет The Sun.