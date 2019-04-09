ГлавнаяЖильеЖенщина пожаловалась на сломанную колонку, и теперь ее выселяют из дома

Женщина пожаловалась на сломанную колонку, и теперь ее выселяют из дома

9 апреля 2019 г. 366
Фото: © shutterstock.com

В Пермском крае женщину с двумя детьми могут выселить из дома, в который она вместе с мужем вселилась 15 лет назад.

Семья заняла пустующий дом в деревне Койва с устного позволения старосты. Строение принадлежало обанкротившемуся "Волгоградскому леспромхозу".

С 2003 года супруги заменили в доме крышу, обновили окна и дверь, переложили печь. У них родились двое детей.

После развода с мужем женщина продолжала исправно оплачивать услуги ЖКХ, однако в 2018 году ее попросили покинуть незаконно занятое жилье, поскольку у семьи нет статуса малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий, заявили РИА Новости в районной администрации.

Сама женщина рассказал RT, что требование освободить жилье она получила после того, как пожаловалась в Роспотребнадзор и губернатору на сломанную водяную колонку в деревне.

Теперь женщина надеется оформить дом в собственность, поскольку прожила там 15 лет, но в суде ей несколько раз отказали – следует ждать еще 3 года, пока истечет срок исковой давности.

Районные же власти утверждают, что в суде ей следует добиваться не права на собственность, а признания малоимущей, тогда никто не откажет в найме жилого помещения с дальнейшей возможностью приватизации.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>