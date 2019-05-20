Женщина продала квартиру, чтобы построить пансион для одиноких стариков

Жительница Тбилиси построила дом для одиноких пенсионеров. Старикам, у которых нет семьи или от которых отказались родные, не требуется платить за жилье.

В трехэтажном доме 17 комнат, где живут около 30 пенсионеров. Они читают, играют в настольные игры, ходят на прогулки.

Территория на окраине города принадлежала отцу женщины. Чтобы построить дом, она продала свою квартиру в центре Тбилиси.

Хозяйка пансиона подчеркивает, что ее детище – не дом престарелых, а "место, где бабушкам и дедушкам хорошо и уютно", сообщает "Мир 24". Пансион она построила в память о своих родителях.

Чиновники помогают с финансированием пансиона, поэтому пенсионеры могут не платить за проживание. Оставшиеся деньги они тратят на подарки друг другу, билеты в театр и кино и даже на косметику.

В пансионе планируют открыть библиотеку, компьютерный класс и тропическую оранжерею.