ГлавнаяЖильеЖенщина продала квартиру, чтобы построить пансион для одиноких стариков

Женщина продала квартиру, чтобы построить пансион для одиноких стариков

20 мая 2019 г. 547
Фото: © shutterstock.com

Жительница Тбилиси построила дом для одиноких пенсионеров. Старикам, у которых нет семьи или от которых отказались родные, не требуется платить за жилье.

В трехэтажном доме 17 комнат, где живут около 30 пенсионеров. Они читают, играют в настольные игры, ходят на прогулки.

Территория на окраине города принадлежала отцу женщины. Чтобы построить дом, она продала свою квартиру в центре Тбилиси.

Хозяйка пансиона подчеркивает, что ее детище – не дом престарелых, а "место, где бабушкам и дедушкам хорошо и уютно", сообщает "Мир 24". Пансион она построила в память о своих родителях.

Чиновники помогают с финансированием пансиона, поэтому пенсионеры могут не платить за проживание. Оставшиеся деньги они тратят на подарки друг другу, билеты в театр и кино и даже на косметику.

В пансионе планируют открыть библиотеку, компьютерный класс и тропическую оранжерею.

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>