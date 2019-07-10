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Женщины попытались задушить соседку из-за громкой музыки

10 июля 2019 г. 586
Фото: © shutterstock.com

Две жительницы Красноярска набросились на соседку и попытались ее задушить из-за громкой музыки, которую та включила.

Конфликт вспыхнул вечером 8 июля на улице Сады. 31-летняя женщина и ее 43-летняя подруга устали от громкой музыки из квартиры снизу и отправились поговорить с соседкой.

Когда девушка открыла дверь, женщины набросились на нее, повалили на пол и стали душить. Ей удалось вырваться, вытолкнуть их в подъезд и закрыть дверь.

На вызов приехали бойцы Росгвардии – они задержали агрессивных женщин и доставили их в отдел полиции, пишет "Красноярск Онлайн".

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