Жильцы домов, построенных по реновации, могут экономить на оплате тепла

Современные технологии энергосбережения, применяемые в домах, построенных в рамках программы реновации, позволят сэкономить до 50% потребляемых ресурсов.

Показатели энергоэффективности заложены в технические требования для проектирования и строительства новых домов, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Экономия происходит за счет использования современных материалов и инженерного оборудования.

Жильцы могут экономить на отоплении – в домах установлены энергоэффективные пластиковые окна и отопительные системы, которые автоматически подстраиваются под погодные условия и регулируют температуру и величину расхода энергоносителя. Жители новых кварталов больше не будут отапливать улицу или мерзнуть при резких перепадах температуры, пояснил чиновник.

Кроме того, жильцы могут регулировать тепло на батареях в каждой комнате и следить за количеством потребленного тепла с помощью квартирных счетчиков.

Бочкарев также сообщил, что в ближайшие три года планируется спроектировать и построить около 2,8 миллиона жилья по реновации. Необходимое финансирование уже заложено.

В настоящее время в рамках программы строится 143 дома общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. В следующем году в эксплуатацию введут 59 домов.

Программа набрала темпы, и строительство жилья ведется во всех округах Москвы. Со старта программы реновации введено 47 домов, 43 переданы под переселение.