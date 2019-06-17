Жильцы мурманской многоэтажки обнаружили на крыше бассейн с мусором

На крыше одной из мурманских многоэтажек появился природный бассейн. Жильцы обнаружили его, когда решили выяснить, почему их квартиры затопило.

В соцсетях жительница одной из квартир рассказала, что стены и потолок у нее дома "насквозь мокрые, будто огромные пласты воды медленно просачиваются в дом".

Жильцы сообщили о проблеме в управляющую компанию, но коммунальщики никаких мер не предприняли, тогда хозяева пострадавших квартир самостоятельно проникли на крышу, где и увидели, что та превратилась в настоящий бассейн.

Выяснилось, что водосток на кровле был забит, и из-за этого застаивалась вода. Водосток жильца также пришлось чистить самостоятельно и за свой счет. Оттуда доставили кучу мусора.

Мусором оказалась завалена и крыша – его там оставили рабочие после ремонта 4-летней давности пишет "Вечерний Мурманск".

Собственники собираются подавать в суд на управляющую компанию.