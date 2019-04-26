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Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь

26 апреля 2019 г. 757
Фото: © shutterstock.com

Русская печь на последнем этаже пятиэтажного дома в Усть-Куте Иркутской области чуть не стала причиной сильного пожара.

Жильцы пятиэтажки почувствовали сильный запах дыма и вызвали пожарных. Те выяснили, что владельцы одной из квартир незаконно установили камин в виде русской печи и пытались сжечь в нем строительный мусор и обои, сообщает ИА IrkutskMedia.

Фото: © tkgorod.ru

Кто именно установил камин – прежние жильцы или те, решил в нем сжечь мусор – неизвестно. Дымохода в сооружении не было или же он вел прямо на чердак. В итоге под кровлей скопился дым, который затянуло в соседний подъезд.

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