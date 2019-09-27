Жилье на окраинах Москвы дорожает быстрее, чем в центре

Разница между ценами на вторичное жилье на окраинах и в центре постепенно снижается. А обитатели престижных в советское время районов, чтобы продать свои квартиры, вынуждены снижать цены.

Лидером по стоимости вторичного жилья стала Новая Москва, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование ЦИАН. Стоимость квадратного метра вторички в Новомосковском и Троицком округах составляет 152 тысячи и 115 тысяч рублей. Подорожание за год составило 21% и 18% соответственно. За 5 лет жилье в этих округах подорожало на 23% и 16% соответственно.

В среднем по Москве вторичное жилье продается по 193 тысяч рублей за квадрат – за год цены выросли на 6,4%. При этом наиболее заметный рост цен отмечается в спальных районах. К примеру, в Солнцеве вторичные квартиры подорожали за 5 лет на 20%, а в Можайском районе – на 17%.

Что касается центра Москвы, в Тверском районе за 5 лет цены выросли на 6% - до 290 тысяч рублей за квадратный метр. В Басманном вторичное жилье продается в среднем по 260 тысяч рублей за квадрат.

Разница между окраинами и центром сокращается: если пять лет квартиры в Солнцеве были дешевле квартир на Тверской на 83%, то сейчас разрыв составляет 62%, и аналитики прогнозируют развитие этого тренда. Связано это с массовым строительством недвижимости комфорт-класса, которая со временем вытесняет старый жилой фонд.

Повышение цен также связано с активным созданием общественных зон и развитием транспортной инфраструктуры. Так, традиционно считавшимся неблагополучным район Капотня после проведенного благоустройства оказался пятым среди муниципалитетов Москвы по росту цен на вторичку – за 5 лет квадратный метр подорожал на 14%, до 144 тысяч рублей.

Цены же в районах, где основную часть вторичного предложения формируют сталинские дома, наоборот идут вниз. В считавшихся престижными в советское время Сокольниках и Гагаринском районах жилье подешевело на 2% соответственно – до 230 и 260 тысяч за квадратный метр. В Крылатском цены снизились на 4%, до 222 тысячи рублей за квадрат.